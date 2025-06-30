شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تكرم مستشاريها والمحاضرين بمركز التدريب القضائى لعام 24/25 والان مع تفاصيل الخبر

شهد المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، حفل تكريم السادة المحاضرين من مستشاري النيابة الإدارية خلال العام القضائي 2024/2025، إلى جانب تكريم أعضاء مركز التدريب القضائي والجهاز الإداري بالمركز.

حضر الفعالية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي.

واستُهل الحفل بكلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير المركز، رحّب فيها بالحضور، موجهاً الشكر للمستشار عبد الراضي صديق على دعمه المستمر للمركز، ومثمّنًا توجيهاته بشأن تنظيم الدورات التدريبية الهادفة إلى رفع كفاءة أعضاء النيابة والجهاز الإداري. كما أعرب عن تقديره لتعاون المستشار الدكتور محمد أبو ضيف ودعمه للمركز، ولجهود السادة المحاضرين، موجهًا الشكر لفريق عمل المركز لما قدموه من التزام ساهم في نجاح الدورات التدريبية.

من جانبه، رحّب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف بالحضور، وأشاد بجهود مركز التدريب القضائي، وما أسفر عنه من تنظيم برامج تدريبية متميزة تعكس الوجه المشرف للهيئة وتواكب تطورات العمل القضائي والإداري.

وفي كلمته، أعرب المستشار عبد الراضي صديق عن سعادته بحضور الحفل، مؤكدًا حرصه على تكريم السادة المحاضرين تقديرًا لجهودهم في تدريب الأعضاء والإداريين، مشيدًا بالدورات القانونية والتثقيفية والسلوكية التي نظمها المركز، وشدد على أهمية التدريب المستمر في صقل الخبرات وتعزيز الأداء، داعيًا إلى اتخاذ العلم والتدريب نهجًا دائمًا في المسيرة المهنية.

وتخلل الحفل عرض تقرير شامل عن أنشطة المركز خلال العام القضائي 2024/2025، متضمنًا الدورات التدريبية وورش العمل والندوات التي تم تنظيمها بالتعاون مع الوحدات الداخلية وعدد من الجهات الخارجية.

وفي ختام الفعاليات، قام المستشار عبد الراضي صديق بتسليم شهادات تكريم للسادة المحاضرين وأعضاء المركز والجهاز الإداري، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

أولًا – المحاضرون:

١- المستشار محمد كمال

٢- المستشار الدكتور أشرف محمود

٣- المستشار الدكتور حمزة فؤاد

٤- المستشار الدكتور محمد الحسيني

٥- المستشار حسن عراقي

٦- المستشار محمد عبد الهادي

٧- المستشار باسم الفاروق

٨- المستشار فوزي تمام

٩- المستشار الدكتور عمرو علام

١٠- المستشار محمد سمير

١١- المستشار الدكتور حسان عبد الصالحين

١٢- المستشار سعد خليل

١٣- المستشار أيمن شوقي

١٤- المستشارة نهى أسامة

١٥- المستشارة الدكتورة حنان طلعت

١٦- المستشار حلمي العمدة

١٧- المستشار أحمد عبد الله

١٨- المستشار عصام أبو الروس

١٩- المستشار إبراهيم أبو زيد

ثانيًا – أعضاء مركز التدريب القضائي:

١- المستشار هشام كمال

٢- المستشار الدكتور حسان هاشم

٣- المستشارة دينا فاروق

٤- المستشار الدكتور أيمن فخر الدين

٥- المستشارة شيرين خطاب

٦- المستشارة نهى سمير

٧- المستشارة الدكتورة داليا مجدي

٨- المستشار عطا عمار

٩- المستشار الدكتور معتز هلال

١٠- المستشارة عبير حسن

١١- الأستاذة إيمان سلطان

١٢- الأستاذة دينا عبد الله

كما شمل التكريم جميع أعضاء الجهاز الإداري بالمركز.