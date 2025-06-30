شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يشكرون الداخلية لتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شاركت وزارة الداخلية المواطنين الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وقام رجال الشرطة بتوزيع الهدايا على المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

جاء ذلك تزامناً مع الإحتفال بذكرى 30 يونيو، وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات، واستمراراً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

ولاقت المبادرة قبولاً وإستحساناً من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى.

الداخلية توزع هدايا

الشرطة النسائية توزع هدايا للاطفال

جانب من توزيع الهدايا

الداخلية توزع هدايا بمناسبة ثورة 30 يونيو

رجال المرور تنتشر فى الميادين

هدايا من الشرطة للمواطنين

الشرطة النسائية