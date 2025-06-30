شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يشهد بروتوكول تعاون مع مؤسسة متخصصة في تدريب وتشغيل ذوي الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين "الوزارة"، ومؤسسة متخصصة في تدريب ذوي الهمم".

يهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات تدريب وتأهيل ذوي الهمم، بتنظيم ورش عمل مشتركة بين "المؤسسة" و"المديريات"، بهدف تحديد فرص التدريب، والعمل الملائمة لكل شخص من ذوى الهمم، لتتوافق مع المؤهلات والإمكانيات الخاصة بهم ،وتجعلهم عناصر فعالة داخل مواقع العمل ،حتى لا يكون عبئاً على المؤسسة التى يلتحقوا للعمل بها.

قام بالتوقيع على البروتوكول عن وزارة العمل، هبة أحمد مدير عام التشغيل، وعن المؤسسة أشرف جمال الدين عثمان رئيس مجلس الأمناء.