شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم للمصابات وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، يواصل الهلال الأحمر المصري تقديم كافة أوجه الدعم لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، ومتابعة حالة المصابات الثلاث بالمستشفيات وتلبية احتياجاتهم.



تقوم فرق الدعم الطبي التابعة للهلال الأحمر المصري، بالتواجد في مستشفى ميت خلف، على مدار ثلاثة أيام منذ وقوع الحادث؛ لتلبية احتياجات المصابات الثلاثة، حيث تم إجراء التحاليل المطلوبة وتوفير المستلزمات الشخصية والاحتياجات الطارئة، بالتنسيق مع أسر المصابات و وزارة الصحة والسكان.



الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم للمصابات



ويواصل فريقي الاستجابة أثناء الطوارئ والدعم النفسي، بالتواجد في قرية كفر السنابسة، لتقديم الخدمات اللازمة لأسر الفتيات الـ 18 ضحايا الحادث، وتقوم اخصائيات الدعم النفسي بالهلال الأحمر المصري بمواساة الأسر وعمل تقييم وبحث اجتماعي باحتياجاتهم لتلبيتها.



وكانت السيدة انتصار السيسي قد وجهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا ، وقامت فرق الهلال الأحمر المصري، بزيارة أسر الضحايا في منازلهن والمشاركة في سرادق العزاء الرسمي المقام بقرية كفر السنابسة، لتقديم واجب العزاء ومواساة الأهالي، وتقديم خدمات الدعم النفسي لكافة الأسر.



