شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تمد التقديم لرياض الأطفال أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة القاهرة، مد فترة التقديم لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2025-2026 لمدة أسبوع من الثلاثاء 2025/7/1 وحتى الإثنين 2025 /7/7، ويمكن التقديم على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

يمكن التقديم من خلال الضغط هنا



والخدمة يتاح فيها لولى الأمر تقديم طلب لإلحاق أبنائه بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية ومدارس المستقبل بمحافظة القاهرة أثناء فترة التقديم المعلنة وذلك من خلال ملء بيانات إستمارة التقديم على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.



كما يمكن تعديل بيانات الطلب خلال الفترة المحددة والتي يتاح فيها تعديل الرغبات المسجلة في استمارة التقديم.

وكذلك الاستعلام عن نتيجة طلب التقديم من خلال الرقم القومى بعد ظهور النتيجة.



ويتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهاءها.