شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية يختتم ورشة الإخراج السينمائي للمبتدئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فعاليات ورشة "الإخراج السينمائي للمبتدئين" والتي قدمتها المخرجة ماريان حنا على مدار 3 أيام مكثفة، شهدت تفاعلًا كبيرًا من المشاركين واهتمامًا واسعًا بعالم صناعة الأفلام.

وتضمنت الورشة محاور متنوعة حول لغة السينما، وأدوات المخرج وأدواره في مختلف مراحل إنتاج الفيلم، بدايةً من التكوين البصري والعدسات، مرورًا بـكتابة الديكوباج، ووصولًا إلى فن المونتاج. كما خاض المشاركون تجربة عملية في استكشاف عالم الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسورٍ من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.