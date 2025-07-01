شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: يوم عاصف يشبه بداية العدوان الإسرائيلي وتصاعد عدد الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من دير البلح، أنّ اليوم كان عاصفا يشبه الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تشهد مختلف أحياء القطاع تصعيدًا كبيرًا في القصف والهجمات، مما أدى خلال الساعتين الماضيتين إلى استشهاد أكثر من 40 فلسطينياً في مدينة غزة وحدها.



وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامي محمد عبيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ من بين هذه المجازر، استهداف مقهى الباقة على شاطئ بحر المدينة، الذي أسفر عن مقتل نحو 34 شخصًا وإصابة العشرات بجراح متفاوتة، بالتزامن مع غارات جوية أخرى استهدفت شارع الوحدة ومناطق شرقية أخرى مثل حي التفاح، حيث قُتل ثلاثة فلسطينيين داخل منزل عائلة الصفدي.



وتابع، أنّ أعداد الشهداء في مختلف محافظات القطاع خلال هذا اليوم حتى الآن يقرب من 85 شهيدًا، منهم نحو 60 في مدينة غزة وحدها، لافتًا، إلى أنه في المحافظة الوسطى، يستمر القصف المدفعي باتجاه الأحياء الشرقية في دير البلح منذ ساعات الفجر، مع استهداف مستشفى شهداء الأقصى، إذ أصابت الغارات خيمة تابعة للنازحين، ما أدى إلى إصابة عدد من الصحفيين وتعطل وحدة الأكسجين داخل المستشفى، مما اضطر الطواقم الطبية إلى نقل المرضى المنومين في غرف العناية المركزة إلى أقسام أخرى حفاظًا على حياتهم.



وواصل: "وفي جنوب قطاع غزة، لا تزال الغارات مستمرة على مدينة خان يونس، التي شهدت تقدمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية نحو وسط المدينة، مصحوبًا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين وممتلكاتهم، كما استقبل مستشفى ناصر في خان يونس نحو 23 شهيدًا، بينهم 13 قضوا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح المحتلة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر، ما تسبب أيضًا في إصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة".