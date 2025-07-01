شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات وزارة النقل من 2014 حتى 30 يونيو 2025 فى النقل النهرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التى تتميز عن وسائل النقل الأخرى بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة على نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية، وفى هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كبارى وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحى لنهر النيل والوحدات النهرية إلكترونياً ومن أهمها..

تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيرى – ترعة النوبارية من هويس فم النوبارية حتى هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة.



جار استكمال تطوير وازالة الاختناقات الملاحية بالطريق الملاحى القاهرة / أسوان.

تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية بالطريق الملاحى القاهرة – دمياط فى المسافة

من كم 953 كم حتى كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ).



تطوير الطريق الملاحى القاهرة / الإسماعيلية ( تم إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية فى المسافة من كم صفر كم حتى كم 50 المظلات – بلبيس، تم إعادة تأهيل عدد 2 كوبرى " مسطرد – أبو زعبل " لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة إلى متحركة ).



تطوير الطريق الملاحى أسوان / وادى حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر.



تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل ( RIS ) وتم إجراء التشغيل التجريبى والبدء فى دخوله الخدمة فى المسافة من القاهرة حتى اسوان مع وضع اولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة.



هويس المالح



الكبارى فى هويس المالح



كبارى هويس



جانب من الكبارى



جانب من كبارى هويس المالح



كبارى هويس المالح



رفع كفاءة هويس زفتى



طرد الكراكة