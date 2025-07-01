شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات النقل فى مجال الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية والان مع تفاصيل الخبر

يهدف إنشاء الموانى الجافة والمناطق اللوجيستية إلى منع تكدس البضائع والحاويات بالموانى البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

وقامت وزارة النقل بإعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية [ السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – كوم أبو راضى ببنى سويف - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – مدينة الأثاث – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق – قسطل - أرقين – السلوم – الطور – رفح – بغداد – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – مرسى مطروح – العاصمة الإدارية الجديدة – قنا – توشكى – أبو سمبل – المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية ( حوض المتراس - نجع إسو والألومنيوم ) - المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ].

وفى هذا الإطار تم الآتى:

1. تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بافتتاح الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركى وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومبانى للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبانى خدمية.

2. تم اسناد انشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية فى العاشر من رمضان على مساحة 250 فدان الى شركة ميدلوج احدى الشركات التابعة لشركة MSC العالمية.

3. تم إنشاء منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البرى على مساحة 21 فدانا.

4. تم توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف مصرى ليبى لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقة لوجيستية بمدينة السلوم بتاريخ 7/ 11 /2023 ضمن فاعليات مؤتمر TransMEA2023.

5. تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سامكريت كمستثمر ومطور عقارى لإنشاء الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية فى كوم ابو راضى.

6. جارى طرح انشاء مجموعة من الموانئ البرية والجافة على المستثمرين فى مزايدة بنظام المناقصة العامة ومن اهمها ( السلوم - السادات – الفيوم الجديدة – قسطل – ارقين ).

7. تم توقيع عقد مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بمدينة العاشر من رمضان مع شركة ميدلوج السويسرية.

8. تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف ODP

وفى إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً:

1. تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بافتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البرى على مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبنى وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق.

2. جارى تطوير ميناء طابا البرى.



جانب من كبارى الهويس



مدخل ميناء أكتوبر



ميناء طابا البرى



مدخل ميناء السلوم



ميناء السلوم



ميناء أرقين البرى



ميناء أكتوبر