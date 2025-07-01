شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض عقب رفع العقوبات عن سوريا: سنراقب تقدمها نحو التطبيع مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخازنة الأمريكية في سياق رفع العقوبات عن سوريا، أزلنا 518 فردا وكيانا من القائمة المحظورة، فقد بدأنا تنفيذ الأمر "التاريخي" للرئيس دونالد ترامب بإلغاء العقوبات عن سوريا.

وقال البيت الأبيض منذ قليل، عقب إصدار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قرار رفع العقوبات عن سوريا "إننا سنراقب تقدم سوريا في مساعدتنا بمنع عودة تنظيم داعش الإرهابى واستلام مراكز احتجاز أفراده"

وأكد البيت الأبيض، سنراقب التقدم في أولويات سوريا بما فيها خطوات نحو التطبيع مع إسرائيل، وملف الإرهابيين الأجانب وحظر الجماعات الإرهابية. متابعا: ترامب يريد لسوريا أن تنجح لكن ليس على حساب المصالح الأمريكية.