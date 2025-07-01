شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق قوافل طبية علاجية اليوم بمراكز ومدن الجيزة ولمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

تطلق محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، قوافل طبية علاجية بالمراكز والمدن، لتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية والنهوض بها وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية.

وتستهدف القوافل، التي تستمر حتى نهاية ديسمبر 2025، توفير الرعاية المجانية للمواطنين وتنظيم حملات طبية شاملة في جميع التخصصات، وفقًا لجدول زمني محدد على مدار الأشهر الستة، وذلك على النحو التالي:

في شهر يوليو 2025، تستهدف القوافل قرية كومبرة بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2، وقرية وردان بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 4 و5، وقرية برنشت بالعياط يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9، ومنطقة الربوة بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16، ومنطقة كفر غطاطي بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 22 و23، وقرية كفر حكيم بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30.

في شهر أغسطس 2025، فتتوجه القوافل إلى قرية أُترِيس بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 1 و2، وقرية منشأة دهشور بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6، ومنطقة "ابني بيتك 2" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13، وقرية ناهيا بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 19 و20، ومنطقة "ابني بيتك 4" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27، وقرية غمازة الكبرى بالصف يومي الجمعة والسبت 29 و30.

وفي شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، تنطلق القوافل إلى منطقة نزلة السمان بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3، وقرية ميت قادوس بأبو النمرس يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10، ومنطقة هرم سيتي بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17، وقرية بني سلامة بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 19 و20، وقرية أبو رواش بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24، وقرية المنيا بالصف يومي الجمعة والسبت 26 و27، ومنطقة كفر الجبل بحي الهرم يومي الثلاثاء والأربعاء 30 سبتمبر و1 أكتوبر، ومنطقة "ابني بيتك 5" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أكتوبر، وقرية كفر حكيم بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15، وقرية دهشور بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22، وقرية مدينة بالواحات يومي الجمعة والسبت 24 و25، وقرية ناهيا بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 28 و29.

وفي نوفمبر 2025، تُنظَّم القوافل بمنطقة مساكن دهشور بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5، وقرية أبو غالب بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 7 و8، ومنطقة 800 فدان بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12، وقرية أبو رواش بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19، وقرية القاطوري بجنوب العياط يومي الجمعة والسبت 21 و22، وقرية منشأة دهشور بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26.

أما في ديسمبر 2025، فتستهدف القوافل منطقة "ابني بيتك 1" بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3، وقرية كفر أبو حديد بمنشأة القناطر يومي الجمعة والسبت 5 و6، وقرية بني مجدول بكرداسة يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10، وقرية منشأة كاسب بالبدرشين يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17، ومنطقة روضة أكتوبر بالسادس من أكتوبر يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24، وقرية الكريمات بأطفيح يومي الجمعة والسبت 26 و27.