شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص فى انهيار عقار من 3 طوابق بكفر الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

لقى شخص مصرعه، أثناء تواجده داخل سيارة كانت تقف أسفل العقار المنهار بمدينة الرياض الغير مأهول بالسكان ومكون من ثلاث طوابق بالشارع الوسطاني بمدينة الرياض.

تلقت مديرية أمن كفر الشيخ وغرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم بلاغا من النجدة يفيد بانهيار عقار غير مأهول بالسكان مكون من ثلاث طوابق بالشارع الوسطاني.

وجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بتحريك الحماية المدنية والدفع بوسائل الإنقاذ، وعقب ازالة الركام تبين وجود جثمان رضا محمد السيد صالح 18 سنة وتم نقله لمشرحه مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة.











