شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق القبول بالثانوى العام فى الجيزة للعام الدراسى الجديد.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل الكثير من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن تنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد اعتماد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 87.46%.

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمية بحد أدنى 225 درجة، مشيرًا إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما اعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة، على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها.



تنسيق القبول بالثانوى العام فى الجيزة

وأكد محافظ الجيزة، أنه قد تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناءً على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة والأعداد المطلوب قبولها تطبيقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، كما تم مراعاة البعد الاجتماعي وعدد الفصول المتاحة بكل مدرسة مع نسبة عدد الطلاب في محيط كل إدارة تعليمية.