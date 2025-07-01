شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تكشف تفاصيل الفيديو المتداول بالتعدى على معلمة منتدبة بامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة العمليات المركزية بـ النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ،الفيديو المتداول على عدد من صفحات السوشيال ميديا، وفيه تعدى لفظى ومحاولة اعتداء عدد من أولياء الأمور، على معلمة منتدبة لأعمال الملاحظة بامتحانات الثانوية العامة ، باحدى لجان محافظة القاهرة.

وتبين من الواقعة ، أنه يوم الأحد الماضى بلجنة مدرسة النعام الإعدادية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولي ، وفى تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا بعد انتهاء وقت الامتحان بأكثر من ساعة ، جاء عدد من أولياء الأمور ، وحاولوا دخول اللجنة الامتحانية، مدعين أن الملاحظين والمراقبين قاموا بسحب أوراق الامتحان قبل انتهاء الوقت الفعلى للاختبار، وقام بعضهم بالتعدى لفظيا على احدى المعلمات المنتدبة لأعمال الملاحظة باللجنة، وقام بعضهم بتصوير الواقعة ونشرها على عدد من صفحات السوشيال ميديا.

وعلى الفور قام مسئولي اللجنة ، الاتصال بالشرطة، التى حضرت خلال دقائق قليلة إلى مقر اللجنة ، وقاموا باستدعاء الطرفين ، لتوضيح الحقائق، التى تبين من خلالها عدم صحة ادعاءات أولياء الأمور ، وأن المراقبين طبقوا تعليمات وزارة التربية والتعليم، بتوزيع الأوراق قبل الامتحان بعشر دقائق، وتسلم أوراق الإجابة من الطلاب فى الموعد المحدد لانتهاء الاختبار.

وتفهمت المعلمة الضغط النفسي والعصبي على أولياء الأمور ، خلال فترة الامتحانات، باعتبارها أما ومعلمة، وتم الصلح بين الطرفين، دون تحرير محضر بالواقعة ، واعتذار أولياء الأمور للمعلمة .

وكلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ، كلا من سيد آدم أمين صندوق الزمالة النقابة العامة للمهن التعليمية ورئيس فرعية شرق القاهرة، ومحمد إمام أمين صندوق الفرعية، بالتواصل مع المعلمة ، والاطمئنان عليها، وتوجيه الشكر لها، لتفهمها الضغوط الحالية على كل أسرة لديها طالب فى امتحانات الثانوية العامة وتنازلها عن حقها القانونى، لعدم إرباك الطلاب وأولياء أمورهم فى هذه الفترة من الامتحانات .

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد اجراءات دخول اللجان، وتوفير الحماية المطلوبة للمعلمين المنتدبين فى أعمال الامتحانات.



