شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة والصدقات يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يوليو للمستحقين فى كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، ببدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقى الدعم النقدى الشهرى فى كل المحافظات عن شهر يوليو اليوم الثلاثاء الموافق 1 من يوليو 2025م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 1 من يوليو 2025م، أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يوليو، متوافر فى كل مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية بدءًا من عصر اليوم.

أشار «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) أحد البرامج التنموية للبيت والذي يقدم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية والاكثر احتياجا، التي تجد صعوبة فى تحمل نفقات الحياة وأعبائها والتي تساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية من مأوى و غذاء وعلاج.



قال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].