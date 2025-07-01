شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية لشهر يوليو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء ، صرف مقررات التموين عن شهر يوليو 2025، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة العديد من السلع، ويتم صرف المنتجات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في مبادرة أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين، حيث تهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.