شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف وخطاب مهم للرئيس السيسى بمناسبة الثورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رئاسة الجمهورية، فيديو، بالأنشطة والزيارات والاجتماعات التى قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال النصف الثانى من شهر يونيو؛ حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

اللقاء شهد مناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك. وأكد الرئيس خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره، مشددًا على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق.