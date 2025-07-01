شكرا لقرائتكم خبر عن سائق النقل فى حادث الإقليمى: "خوفت من الأهالى فجريت وسلمت نفسى للشرطة" والان مع تفاصيل الخبر

قال سائق السيارة النقل المتسبب فى وفاة 19 حالة فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص على الطريق الإقليمي بالمنوفية، خلال اعترافاته: "كنت ماشى فى أمان الله وفجأه لقيت الميكروباص فى وشى واختلت عجلة القيادة بيده واصطدمت بالسيارة حاولت أفادى السيارة ولكن حصلت الكارثة التى كنت لم أتوقعها".

وأضاف السائق خلال أقواله: "عندما شاهدة الحادث ورأيت الجثث خوفت وجريت بسرعة خوفا من قيام الأهالى بالتعدى عليا وبعدها قمت بتسليم نفسى لمركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية".

وقضى قاضى المعارضات بمحكمة أشمون بمحافظة المنوفية، بتجديد حبس سائق السيارة النقل المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية والذى راح ضحيته 19 حالة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز اشمون بمحافظة المنوفية ، من ضبط سائق السيارة النقل المتسبب فى الحادث، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ارتفعت حالات الوفيات فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية لـ19شخصا حتى الآن، وذلك بعد وفاة 5 من المصابين من عمال اليومية.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الإقليمى بمحافظة المنوفية، نتج عنه مصرع 19 شخصا وإصابة 2 آخرين من عمالة اليومية، على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا، الباجور، أشمون، شبين الكوم.