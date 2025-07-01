شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت القاهرة و الجيزة سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة علي عدة مناطق، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أكدوا أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

‎وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية، وشبورة مائية من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

‎ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا اضطراب فى الملاحة البحرية على بعض المناطق من شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة، وسرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3.5 متر .