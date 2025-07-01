شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السجائر الأجنبية بعد الزيادة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن السجائر الأجنبية شهدت ارتفاعاً بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة.



اسعار السجائر

وأشار رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إلى أن سعر سجائر ميريت ارتفع لـ105 جنيهات للعلبة، وسعر سجائر مارلبورو ارتفع لـ97 جنيها للعلبة، فيما ارتفع سعر سجائر مارلبورو كرافتد لـ 79 جنيها، وارتفع سعر سجائر ال اند ام لـ76 جنيها.

وأوضح إمبابي أنه بحسب الأسعار الجديدة لشركة فيليب موريس فقد بلغ سعر منتجات التبغ المسخن ومنها هايتي ارتفع لـ69 جنيها، وارتفع سعر تيريا لـ 76 جنيها، كما ارتفع سعر تيريا كابسول لـ80 جنيها.

جدير بالذكر أن متوسط الزيادة يصل لنحو 12‎%‎ بعد تطبيق قانون القيمة المضافة.