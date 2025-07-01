شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم احتفالات بمناسبة ذكرى 30 يونيو ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية شاركت وزارة الداخلية المواطنين الاحتفالات بذكرى ثوره الثلاثين من يونيو، حيث نظمت العديد من الاحتفالات بمختلف المحافظات، فضلاً عن توفير كافة السلع والخدمات باسعار مخفضة بالمولات والمحلات التجارية والمطاعم ابتهاجا بتلك المناسبة الخالدة.