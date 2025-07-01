شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحتفل مع المواطنين بذكرى 30 يونيو.. سلع مخفضة وفعاليات ترفيهية والان مع تفاصيل الخبر

في أجواء احتفالية تسودها البهجة والمشاركة، حرصت وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين احتفالاتهم بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، من خلال تنظيم فعاليات واحتفالات ميدانية بعدد من المحافظات، وتقديم خدمات متعددة في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي تُنفذ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شهدت الفعاليات إقبالًا واسعًا من المواطنين الذين تفاعلوا مع العروض والأنشطة المقدمة، سواء الترفيهية أو الخدمية، والتي شملت تخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الأساسية في عدد من المولات والمتاجر الكبرى والمطاعم، إلى جانب توفير خدمات طبية بأسعار رمزية في بعض المستشفيات والمراكز الصحية.

وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرصها الدائم على دعم المواطن والتخفيف من الأعباء المعيشية، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية، لا سيما في المناسبات الوطنية التي تجسد تلاحم الدولة بمؤسساتها مع أبناء الشعب.

في القاهرة وعدد من المحافظات، نُظمت عروض فنية وموسيقية للأطفال، إلى جانب رحلات ترفيهية للأسر.

وقال أحد المواطنين خلال مشاركته في الفعاليات: "شكراً للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي رسم البسمة على وجوهنا وأدخل الفرحة إلى قلوبنا في هذا اليوم".

وعلى هامش الفعاليات، تحدثت إحدى السيدات قائلة: "استفدت من العروض التي قدمتها بعض المستشفيات على الفحوصات الطبية والتحاليل والأشعة، كانت فرصة ممتازة للاطمئنان على صحتي بتكلفة منخفضة".

كما أعربت مواطنة أخرى عن سعادتها بالحصول على سلع غذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى نصف الثمن ضمن مبادرة "كلنا واحد"، مؤكدة أن مثل هذه المبادرات تُشعر المواطن بالاهتمام الحقيقي من الدولة بمستوى معيشته.

أما الأطفال، فكان لهم النصيب الأكبر من الفرحة، حيث تم تنظيم أنشطة ترفيهية ومسابقات وألعاب في عدد من الحدائق العامة.

وقال أحد المواطنين: "أطفالي استمتعوا كثيرًا بالرحلات والأنشطة، ونحن نشكر الرئيس على هذه اللحظات السعيدة".

في مشهد مؤثر، قال طفل صغير وهو يلوح بعلم مصر: "شكرًا يا سيادة الرئيس.. بحبك أوي"، في تعبير عفوي يعكس حجم السعادة التي شعر بها الأطفال خلال هذه الفعاليات.

واختتمت الوزارة فعالياتها بالتأكيد على استمرار جهودها في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الشراكة بين الدولة والمواطن.



الداخلية تحتفل مع المواطنين



الداخلية تحتفل مع المواطنين بذكرى 30 يونيو



الاحتفال مع المواطنين بذكرى 30 يونيو



جانب من احتفال الداخلية تحتفل مع المواطنين



الداخلية تحتفل مع المواطنين



الداخلية تحتفل مع المواطنين بذكرى 30 يونيو