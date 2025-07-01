شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة الصحفية ريهام سعيد تحصل على ماجستير الإعلام الرقمى من جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت كلية الإعلام بجامعة القاهرة الزميلة الصحفية ريهام سعيد أحمد، مسؤول الملف السياسى والنقابات بجريدة المصرى اليوم، درجة الماجستير المهنى فى تخصص الإعلام الرقمى وأمن المعلومات، مع تركيز خاص على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى غرف الأخبار.



وتعمل الزميلة ريهام سعيد صحفية متخصصة فى شؤون مجلسى النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، إضافة إلى متابعتها لملف النقابات. وقد سبق لها العمل بعدد من المنصات والمواقع الإخبارية.



حصلت سعيد على ليسانس الآداب والتربية من جامعة الفيوم عام 2019، بتخصص اللغة العربية، كما شاركت فى العديد من الدورات التدريبية فى مجالات الصحافة والإعلام، داخل مؤسسات محلية ودولية.



وفى مسيرتها المهنية، تخرجت من البرنامج القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية عام 2022، والذى نُفّذ تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، كما أنهت عام 2023 برنامج «المرأة تقود» الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب للمحافظات المصرية.



وفى عام 2021، حصلت على دورة «الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي» من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتى تهدف إلى صقل المهارات فى قضايا الاستراتيجية والأمن القومي.



كما اجتازت دورة تدريبية نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق فى مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وذلك لتعزيز قدرات الصحفيين على تبنى نهج حقوق الإنسان فى التغطيات الإعلامية.



سطرت الصحفية ريهام سعيد مسيرة مهنية مميزة، بدأت بخطوات ثابتة فى بلاط صاحبة الجلالة، وتمكنت خلال سنوات قليلة من إثبات جدارتها وكفاءتها فى العمل الصحفى، لتشغل مواقع مهمة فى تغطية الشأن السياسى والبرلماني.



بدأت ريهام سعيد رحلتها فى الصحافة من خلال العمل الميدانى، حيث أثبتت حضورًا لافتًا فى التغطيات السياسية والانتخابية والفعاليات البرلمانية. تميزت بتقاريرها المعمّقة، وحرصها الدائم على تقديم محتوى موضوعى وموثوق، ما أكسبها احترام زملائها وثقة القارئ.



ومع الوقت، تولت مهامًا تحريرية أوسع ضمن اقسام السياسة والبرلمان والأخبار، لتصبح واحدة من أبرز الأسماء الشابة فى تغطية البرلمان المصرى، حيث واكبت عن كثب جلساته ومناقشاته، ونجحت فى نقل كواليسه وتحليل قراراته بلغة مهنية دقيقة.



كما برزت فى إدارة الحوارات السياسية، وإجراء اللقاءات مع عدد من الشخصيات البرلمانية والتنفيذية، ما ساهم فى تعزيز حضورها الإعلامي.

ريهام سعيد