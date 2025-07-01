شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار متفرقة تنتقل إلى مدن القناة بعد القاهرة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سقوط أمطار مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى بنسب متفاوتة الشدة في هذا التوقيت من العام أمر غير طبيعي نتيجة التغيرات المناخية، مفيدة بأن هذه الأمطار ستنتقل إلى مدن القناة الفترة المقبلة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة دي ام سي، أن التغيرات المناخية جعلت كل شيء وارد، مضيفة: "شوفنا أمطار تسقط خلال هذا التوقيت السنوات الماضية لكن ببعض المحافظات الجنوبية والآن نرى الأمطار في محافظات الشمال"، مشيرة إلى أننا نتعرض لمنخفض جوي مع تواصل الرطوبة الكبيرة.

وتابعت: "نتأثر بمنخفض الهند الموسمي، وفي متابعة مستمرة للأحوال الجوية من خلال صور الأقمار الصناعية، والأمطار حدثت بشكل متفرق وستنتقل إلى مدن القنال، والتغير المناخى بقى أمر واقع، وخلانا نشوف ظواهر غير معتادة في هذا التوقيت من السنة، بينما ما يحدث على البحر المتوسط من زيادة سرعات الرياح وارتفاع الأمواج أمر طبيعي".