شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لعلوم البحار: لم نرصد أى تغيرات غير طبيعية فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة عبير منير رئيس المعهد القومى لعلوم البحار بالإسكندرية، لـ"الخليج 365"، أن أجهزة قياس تغيرات منسوب البحر التابعة للمعهد لم ترصد أى أنشطة غير طبيعية لها أى علاقة بأنشطة الزلازل حتى الآن.

فيما أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس مركز الحد من المخاطر بالمركز القومى لعلوم البحار بالإسكندرية، ورئيس لجنة الخبراء للحد من مخاطر التسونامى على مستوى العالم ، أن ما اثير على" السوشيال ميديا " من قبطان بحرى حول حركة غير عادية فى الأمواج ، هو حديث غير علمى وغير صحيح وغير متخصص فى هذا المجال ، ولا يوجد أى أنشطة زلزالية ، وان ما يحدث حاليا تيارات بحرية نتيجة الارتفاع فى درجات الحراره والضغط الجوى ، مؤكدا على أن الشبكة الدولية للانشطة الزلزالية لم ترصد أى نشاط حركات أرضية.

وأوضح "زكريا" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تسونامي مرتبط بأنشطة ارضيه وليست تيارات بحرية ولم يتم تسجيل حتى الآن أى نشاط غير طبيعى بالحركات الأرضية، مشيرا إلى أنه لا يوجد علاقة بين تغيرات الطقس والضغط الجوى وأنشطة التسونامي، لافتا الى أن الطقس والضغط الجوى يوثران على حركة الامواج والتيارات البحرية.

وقال "زكريا"، إن المعهد القومى لعلوم البحار ينفى تماما وجود أى علاقة بين التيارات البحرية والأنشطة الزلزالية المسببة لأمواج التسونامى.