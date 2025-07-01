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هيئة البث الإسرائيلية: مقترح قطرى لوقف إطلاق النار فى غزة لمدة 60 يوما

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هيئة البث الإسرائيلية: مقترح قطرى لوقف إطلاق النار فى غزة لمدة 60 يوما

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 01 يوليو 2025 07:30 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية: مقترح قطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ٦٠ يوما، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضحت أن المقترح يتضمن الإفراج عن ٨ محتجزين أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح القطري يتضمن الإفراج عن رفات ١٨ محتجزا إسرائيليا على 3 دفعات.

وذكرت أن المقترح القطري يشمل انسحاب الجيش حتى محور ميراج، كما يشمل زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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