شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: مقترح قطرى لوقف إطلاق النار فى غزة لمدة 60 يوما والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية: مقترح قطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ٦٠ يوما، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأوضحت أن المقترح يتضمن الإفراج عن ٨ محتجزين أحياء في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن المقترح القطري يتضمن الإفراج عن رفات ١٨ محتجزا إسرائيليا على 3 دفعات.

وذكرت أن المقترح القطري يشمل انسحاب الجيش حتى محور ميراج، كما يشمل زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.