شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب الشرقية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

تعرضت محافظة الشرقية لموجة من الأمطار الغزيرة على أغلب الأنحاء، فيما رفعت أجهزة المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط المزيد من الأمطار، فضلًا عن التعامل سريعًا مع المياه المتراكمة من الأمطار فور سقوطها.

وأعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية؛ لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة وسقوط الأمطار على أنحاء المحافظة، والتي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.



الامطار بالشرقية



الامطار تغرق شوارع الشرقية



الامطار فى الشوارع



الامطار



امطار غزيرة فى الشرقية