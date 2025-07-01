شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. مصرع شخصين وإنقاذ 24 آخرين فى غرق حفار بترول بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تعرض حفار بترول تابع لإحدى شركات البترول الشهيرة للغرق أثناء إبحاره إلى منطقة الأشرفى بالبحر الأحمر، وسحبه من 3 قاطرات بحرية، حيث لقي شخصان مصرعهما وإنقاذ 24 آخرين ومحاولات للبحث عن 4 مفقودين.

تفاصيل الواقعة ترجع عندما ورد إخطار لمكتب برج بحرية رأس شقير "جابكو" تلقاه كل من سيد عبد العزيز ومحمد نبيه مشرفى برج البحرية، يفيد بغرق حفار بترول تابع لإحدى الشركات يسمى اد مارين 12.

علي الفور تم إبلاغ المدير العام القبطان محمد عبد الهادى والقبطان كريم عياد، وأمرا علي الفور بالدفع بـ2 وحدة بحرية من شركة جابكو إلى موقع الحفار الغارق والذى تبين تعرضه للغرق بمنطقة ما بين منطقة جبل الزيت ومنصة هلال البترولية.

وعقب وصول وحدات الإنقاذ تبين أن الحفار كان علي متنه 30 شخصا وكان يسحبه 3 قاطرات وتعرض للعرق فى المنطقة الواقعة ما بين جبل الزيت ومنصة هلال وتم إنقاذ 24 بينهم إصابات بكسور واستخراج جثتين وجارى البحث عن 4 أشخاص.

كما تبين أن الحفار كان متجه للعمل لصالح شركة عجيبة، بمنطقة الاشرفى بالغردقة.