شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات الرئيس بعلاجه.. إجراء عملية الرباط الصليبي لإمام مسجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والتي أكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات، اعلنت مستشفي الدعاه عن تطور إيجابي ومهم في حالته الصحية.

تمت متابعة حالة المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات بعناية فائقة في مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف، وقد قام فريق طبي متخصص، تحت الإشراف المباشر والمتابعة من رئيس مجلس الإدارة، اللواء طبيب ياسر حسن، بتقديم الرعاية اللازمة.

وبفضل الله وجهود الفريق الطبي المتكامل، تكللت هذه المتابعة الدقيقة بنجاح إجراء عملية الرباط الصليبي للمواطن أحمد إبراهيم محمد بركات.

تأتي هذه الخطوة المهمة لتؤكد على حرص القيادة السياسية الدائم على توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين، مجسدة قيم التكافل الاجتماعي والدعم المستمر لكل أبناء الوطن في الظروف كافة.

الجدير بالذكر انه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بدأت مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج المواطن أحمد إبراهيم محمد بركات.

وقد تواصلت إدارة المستشفى، برئاسة اللواء طبيب ياسر حسن محمد - رئيس مجلس الإدارة، مع أحمد إبراهيم محمد بركات، والذي حضر بالفعل إلى المستشفى.

تم توقيع الكشف الطبي اللازم عليه بواسطة استشاري العظام، كما أُجريت له الأشعات المطلوبة.

كشفت الفحوصات أن بركات يعاني من قطع قديم في الرباط الصليبي، وعلى الفور، تقرر البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء عملية الرباط الصليبي له.

يأتي هذا الإجراء تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

الجدير بالذكر انه في لفتة إنسانية كريمة، اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على أحد الأئمة الحضور في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن لاحظ إصابة في قدم الإمام عند الوقوف لتحية فخامته.

وعلى الفور كلّف أحد أعضاء مكتبه لاتخاذ اللازم لعلاج الإمام، وقد تواصل الديوان مع الإمام للبدء فورا في إجراءات العلاج.

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة التي تأتي في إطار أعم وأحوى لاهتمام سيادته بأبناء وزارة الأوقاف وبالإنسان المصري عموما على الأصعدة كافة.