شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة وزير الطيران لمطار القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل مع هبوط طائرة خاصة أجنبية اضطراريا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الطيران فى بيان لها منذ قليل، إنه في إطار التزام وزارة الطيران المدني بتعزيز معايير السلامة الجوية والاستجابة الفعالة للطوارئ، قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيارة ميدانية إلى مطار القاهرة الدولي لمتابعة إجراءات التعامل مع حالة هبوط اضطراري لطائرة خاصة أجنبية، وذلك بعد تلقي بلاغ من قائد الطائرة عن وجود عطل فني في إحدى عجلاتها، مما استدعى الهبوط الفوري.

قامت الجهات المختصة بمطار القاهرة الدولي بالتعامل مع البلاغ بكفاءة عالية، وفقًا للمعايير الدولية للأمن والسلامة، حيث تم تأمين مسار الطائرة والمهبط، وتجهيز فرق الطوارئ لضمان هبوط آمن، وهو ما تحقق بنجاح ودون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

تتولى الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للتشريعات المحلية والدولية لتعزيز سلامة الطيران.



