شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا البترول والعمل يتوجهان إلى منطقة جبل الزيت لمتابعة حادث انقلاب للبارج البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء المتابعة الفورية، وبعد أن تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية منذ قليل بلاغًا من شركة أوسوكو يفيد بوقوع حادث انقلاب للبارج البحري "Adam Marine 12" بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، توجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووزير العمل محمد جبران، على رأس فريق من قيادات الوزارتين إلى موقع الحادث للوقوف ميدانياً على تطورات الموقف، ومتابعة عمليات الإنقاذ وما تم اتخاذه من إجراءات فورية للتعامل مع الحادث.

وتتابع وزارة البترول والثروة المعدنية تطورات الموقف لحظة بلحظة، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة والشركات التابعة لها بالمنطقة، وستوافيكم بالمستجدات أولا بأول.