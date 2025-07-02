شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول فور ظهورها والاستعلام برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025 سيتم إعلانها رسميًا خلال شهر يوليو الجارى، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث ستكون النتيجة متاحة برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة.

وستكون النتيجة متاحة فور ظهورها من خلال هذا الرابط.. اضغط هنــــــــــــــــــــا

وأوضحت الوزارة أن نحو 780 ألف طالب وطالبة من مختلف التخصصات بالتعليم الفني (الصناعي، التجاري، الزراعي، الفندقي) خاضوا الامتحانات هذا العام، وتوزعت مواد الامتحانات بين 338 مادة عملية ومعملية، و1145 مادة تحريرية.

تقييم البرامج المطورة وفقًا لمتطلبات سوق العمل

وفي سياق تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل، أشارت الوزارة إلى أنه تم تنفيذ 4192 مهمة مهارية لتقييم الطلاب الدارسين في 113 برنامجًا من البرامج المطورة المعتمدة على منهجية الجدارات المهنية. وشارك في التقييم نحو 6000 مقيم من خبراء سوق العمل، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز المهارات العملية لخريجي التعليم الفني.

إجراءات تنظيمية مشددة داخل اللجان

بلغ عدد لجان سير الامتحانات لهذا العام 2644 لجنة موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة، لضمان انتظام وسلامة العملية الامتحانية في ظل متابعة مستمرة من غرف العمليات المركزية والمحلية.

وأكدت الوزارة أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية سيكون متاحًا فور اعتماد النتيجة رسميًا، حيث يمكن للطلاب معرفة نتائجهم عبر إدخال رقم الجلوس فقط، دون الحاجة إلى بيانات إضافية، في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات الحصول على النتيجة.