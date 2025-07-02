شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار فى عز الحر.. الأرصاد: ما شهدناه اليوم غير مسبوق.. وغدًا أكثر حرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت اليوم حالة جوية غير مسبوقة، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهو ما يأتي نتيجة التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض علينا توقع حدوث ظواهر جوية غير معتادة.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن خرائط الهيئة اليوم تنبأت بهذه الظاهرة الجوية غير المعتادة في فصل الصيف، حيث شهدت بعض المناطق أمطارًا متفاوتة الشدة نتيجة منخفض جوي غير معتاد في مثل هذا التوقيت من السنة.

وأضافت: "ارتفاع معدلات الرطوبة مع ظاهرة التسخين في أوقات الظهيرة كانت من العوامل الرئيسية التي ساعدت على تكوّن السحب الممطرة، والتي كانت في بعض المناطق سحب رعدية مصحوبة برياح هابطة."

وعن توقعات طقس الغد، قالت: "نتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي، وستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 و37 درجة مئوية في الظل، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مما سيجعلنا نشعر بدرجات حرارة أعلى من المحسوسة قد تصل إلى 40 أو 41 درجة مئوية."

وأشارت إلى أن فرص سقوط الأمطار ستقل غدًا، مع احتمال انتقالها لمناطق أخرى في أقصى جنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع.

واختتمت غانم بتأكيدها على أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية خاصة في ظل التغيرات المناخية الحالية، مشيرة إلى أن التحديثات الجوية قد تتغير خلال فترة قصيرة تصل إلى ست ساعات.

