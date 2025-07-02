الخلاصة فى الكيمياء.. أقوى أسئلة مراجعة ليلة الامتحان للثانوية العامة

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يقدم ”الخليج 365” مراجعة متكاملة لـ مادة الكيمياء "العضوية"، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة التي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي فى الاستعداد للامتحانات النهائية.

وتتضمن المراجعة النهائية نماذج من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، وتدريبات تطبيقية، توفر شرحًا مبسطًا للأفكار المحورية في المنهج، بأسلوب يناسب جميع مستويات الطلاب.



أسئلة اختيار من متعدد فى الكيماء العضوية



مراجعة ليلة الامتحان فى الكيمياء العضوية



الخلاصة فى الكيمياء العضوية



أقوى الأسئلة فى الكيمياء العضوية

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ويواصل ”الخليج 365” هذه المراجعة ضمن سلسلة متكاملة من الحصص والمراجعات النهائية التي تُبث عبر منصاته الرقمية، بهدف تيسير عملية التحصيل الدراسي ومساعدة طلاب الثانوية العامة 2025 على المراجعة في أي وقت ومن أي مكان.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.