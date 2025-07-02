شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث توفير منح دراسية وتعليمية للعاملين بالهيئة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بحث إمكانية توفير منح دراسية وتعليمية للعاملين بالهيئة في عدد من التخصصات الحيوية، وفي مقدمتها إدارة صحة السكان، النظم الصحية الرقمية، تحليل البيانات الصحية، وسياسات وإدارة الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الهيئة نحو الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكوادر بما يُعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن اللقاء ناقش إمكانية استقدام خبراء أمريكيين متخصصين لعقد ورش عمل تدريبية ولقاءات علمية تغطي مختلف مجالات الرعاية الصحية، مثل التسويق الصحي، إدارة المنشآت، صياغة السياسات، وإجراء الأبحاث التطبيقية المشتركة حول الأمراض، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُسهم في تعزيز الابتكار والمرونة داخل النظام الصحي المصري.

وأضاف السبكي أنه تم الاتفاق على التوسع في الترويج لزمالة عبر منصات الهيئة الرقمية، مع إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل العاملين على كيفية التقديم للمنح الدولية، وتطوير مهاراتهم في التواصل مع المؤسسات الخارجية والدولية، بما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة للنمو المهني والمعرفي.

كما كشف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الاتفاق على تنظيم مائدة مستديرة مع الخريجين من المصريين في القطاع الصحي، بهدف الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم المتراكمة في تطوير برامج الهيئة وتحقيق التواصل المؤسسي المستدام، منوهًا إلى أهمية خلق بيئة تبادل معرفي تُسهم في تعزيز فرص التميز والإبداع في الرعاية الصحية.