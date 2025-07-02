شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى وادى النطرون التخصصى ينجح فى استئصال طحال وإصلاح تمزق كبد مريض سودانى والان مع تفاصيل الخبر

نجحت مستشفى وادي النطرون التخصصي في استئصال طحال وإصلاح تمزق بالكبد لمريض سوداني إثر تعرضه لحادث.

وقالت وزارة الصحة والسكان : استقبلت طوارئ المستشفى المريض وهو في حالة حرجة، وبعد إجراء الفحص الطبي العاجل من قبل فريق طبي متكامل تم نقله مباشرة إلى غرفة العمليات

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية استكشاف للبطن أسفرت عن استئصال الطحال وإصلاح تمزق بالكبد والتعامل مع كدمة شديدة بالرئة وتمت متابعة المريض حتى استقر وضعه الصحي وخروج من المستشفى بعد تحسن ملحوظ

يأتي هذا النجاح ضمن سلسلة نجاحات السياحة العلاجية في مصر، وبفضل كل من شارك فيه من الفريق الطبي بالمستشفى