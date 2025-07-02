شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مصر أول دولة بإقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات مواجهة فيروس بى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن جهود الدولة في القضاء على الأمراض بإشهاد من منظمة الصحة العالمية، شملت:

- الملاريا

- الحصبة

- الحصبة الألمانية

- شلل الأطفال

وقال : حصلت مصر على المستوى الذهبي لاستكمال مسار القضاء على فيروس C

وتابع : مصر أول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات منظمة الصحة العالمية بالنسبة للالتهاب الكبدي B في الأطفال أقل من 5 سنوات صنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الفئة الأعلى (E) في تنفيذ برامج مكافحة العدوى لعام 2024

وقال : يتم الحفاظ على نسبة التغطية بالتطعيمات الروتينية للأطفال أعلى من 95% بجميع الجرعات.