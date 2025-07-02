شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توضح أعراض وطرق علاج الساركوما.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء عن تعريف لمرض الساركوما وهو عبارة عن مجموعة من السرطانات النادرة التي تبدأ في العظام أو الأنسجة الرخوة، مثل العضلات، الدهون، الأوعية الدموية، الأعصاب، الأوتار، وكذلك بطانة العظام والمفاصل.​

وتابعت هيئة الدواء : تتميز بقدرتها على الظهور في أماكن مختلفة من الجسم وأنواعها متعددة، ويختلف تأثيرها حسب موقعها ونوعها، لذلك يختلف العلاج من حالة لأخرى.​

واستكملت : للساركوما علامات وأعراض يجب الانتباه لها مثل:​

- ظهور كتلة أو ورم تحت الجلد، وقد يكون مؤلمًا أو غير مؤلم​

ألم في العظام أو البطن​

- كسور في العظام بدون سبب واضح أو بعد إصابات خفيفة​

فقدان غير مبرر في الوزن​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بانه عند الشعور بعذة الاعراض بمراجعة الطبيب لأن الاكتشاف المبكر يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في العلاج والشفاء​.

