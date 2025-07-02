شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بتطيب رفات "القوى أنبا موسى" فى عشية عيده بالعبور والان مع تفاصيل الخبر

صلى الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر، مساء أمس، صلاة عشية عيد استشهاد القوي أنبا موسى، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 24 بؤونة، وذلك بكنيسة القديس القوي أنبا موسى والتائبين الملحقة ببيت كينج لاند لخدمة الشباب بالعبور، كما طيب نيافته رفات القديس الموجودة بالكنيسة، وتم عمل تمجيد له.

ألقى نيافته كلمة روحية عقب صلاة العشية، تحدث عن قوة التوبة الصادقة كطريق حقيقي لخلاص النفس، مستشهدًا بسيرة القديس القوي أنبا موسى، كما أشار إلى أن الأيقونات الكنسية ليست مجرد زينة، بل هي نوافذ روحية تنقل إلينا سير القديسين، وتحفّزنا على الاقتداء بهم في جهادهم وثباتهم.

شارك في الصلوات عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد من الشعب.