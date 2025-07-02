شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025/ 2026 والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك بعد عمل إحصائيات من قبل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بـ220 درجة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية 205 درجات.

وكشف مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن التنسيق جاء وفقًا لمعدلات النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام، والطاقة الاستيعابية المتاحة في مدارس التعليم الثانوي العام على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأوضح مدير تعليم القليوبية، أن القبول يتم وفقًا لمحل إقامة الطالب داخل نطاق الإدارة التعليمية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لقبول الطلاب، وعدم السماح بالتحويلات من خارج المحافظة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم خلال الأيام المقبلة، على أن تعلن الإدارات التعليمية تفاصيل وآلية التقديم وأماكن تلقي الملفات في كل إدارة.