شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في إطار الاستعداد لبدء أعمال التقديم الإلكتروني للطلاب الناجحين في الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والثانوي الفني للعام الدراسي الجديد، يجب اتباع الإجراءات من قبل الطلاب وأولياء أمورهم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع المدارس لتسهيل هذه الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم.

ونبهت الوزارة على المدارس التابعة للمديريات باتباع ما يلي:

أولا: تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب

على الطالب الدخول هنا

وإدخال الرقم القومي وكود الطالب، ثم استكمال البيانات وتفعيل الحساب باستخدام كود يرسل على البريد البديل. وفي حال نسيان أو تغيير كلمة المرور، يتم اتباع التعليمات بالموقع أو اختيار نسيت كلمة المرور".

ثانيا: التقديم الإلكتروني للتنسيق يتم بالدخول على الرابط التالي هـنـــا

باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

- بعد تسجيل الدخول تظهر بيانات الطالب، ثم يقوم بالدخول إلى التنسيق واختيار نوع التعليم المديرية الإدارة المدرسة، وترتيب الرغبات حسب الحد الأدنى المعلن.

ووجهت الوزارة بنشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالإدارة والمدارس وذلك حتى يتسنى لأولياء الأمور والطلاب معرفة مواعيد وخطوات التسجيل و التنبيه على مسئولي وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة طبقا للكشوف المعتمدة من شئون الطلاب بالمدرسة حتى يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع.