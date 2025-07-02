شكرا لقرائتكم خبر عن 142 شهيدا خلال 24 ساعة فى غزة.. و57 ألفا منذ بدء العدوان على القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن وصول 142 شهيدًا و487 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 57.012 شهيدًا و134.592 مصابًا، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية، في ظل نقص حاد في الإمدادات الطبية وخروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها المكثفة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب ووسط القطاع، وسط تحذيرات أممية من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة، وتفاقم معاناة المدنيين المحاصرين.