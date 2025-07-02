شكرا لقرائتكم خبر عن فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية بالعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم فئات الطلاب المعفاة من المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2026، وهم:

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلاب الدمج، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين (بدون دخل ثابت، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي يتم إعداده من الإخصائي الاجتماعي بالمدرسة).

- أبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، والملحقون بمدارس المحافظات الأخرى.

- طلاب مدارس التربية الخاصة - طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصحة الأطفال في ظروف صعبة، وكذلك المتحررون من الأمية الملتحقون بالمدارس.

وتلتزم الجهات المعنية بما يلي:

المصروفات الدراسية. (٤) يجب أن يكون إيصال سداد المصروفات الدراسية وإيصول اعداد مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني ضمن مسوغات وأوراق ملف التقديم بالمدرسة

(1) لا يسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين

(2) يستثني من سداد رسم قادرون باختلاف الطلابية مدارسين التربية الخاصة: (الفكرية - السمعية - البصرية).

(3) تطبيقاً للمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزة قم (١٥٨٣) لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، يستثنى . داد أقساط التأمين الحالات المعفاة من سداد

(4) يتحمل حساب تنمية الموارد بالوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين من طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء .

(5) تخفض نسبة (٥٠٪) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم، والجهات التابعة لها)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المغرية والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض المحور المقررة مقابس الداء خدمة بقوانين، والقسط التأميني الصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصيلة، ومن القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني، وخدمة التعليم التفاعلي، وخدمة المنصات التعليمية والخدمات الإلكترونية، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وكود الطالب للطلاب غير المصريين، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنه تبدأ السنة الدراسية الحسابات الحصائل الناتجة عن تنفيذ هذا القرار أول سبتمبر من كل عام، وتنتهي في آخر أغسطس من العام التالي، ويبدأ العام المالي من ٧/١ إلى ٦/٣٠ من العام التالي.

وطبقاً للتأشيرات العامة بموازنة التربية والتعليم للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥ فإن حسابات الأنشطة الطلابية المختلفة يتم الصرف منها في حدود المحصل الفعلي من حصيلة هذه الأنشطة وفقا للقوانين والقرارات المنظمة للصرف من تلك الحصيلة.