شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: ندرس عروضا جديدة لوقف إطلاق النار ونسعى لإنهاء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها تدرس حاليًا عروضًا جديدة لوقف إطلاق النار، تلقتها من الوسطاء، في إطار الجهود المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أن الوسطاء يبذلون جهودًا مكثفة لجسر الهوة بين الأطراف، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل وبدء مفاوضات جادة يمكن أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت حماس أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق يضمن إنهاء العدوان الإسرائيلي، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وتقديم إغاثة إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية.