شكرا لقرائتكم خبر عن بكين: رئيس مجلس الدولة الصينى يزور القاهرة الأسبوع المقبل لتعزيز الشراكة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصينى لى تشيانج إلى القاهرة، المقررة الأسبوع المقبل، ستشهد تبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتعميق التعاون متبادل المنفعة، إلى جانب مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك .

وأضافت نينج – في تصريح وزعته سفارة الصين بالقاهرة – أن مصر تُعد أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وأن البلدين شريكان استراتيجيان شاملان .

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا قويًا، تميز بتعميق الثقة السياسية المتبادلة، وتعاون عملي مثمر في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق وثيق وفعّال في المحافل متعددة الأطراف، وذلك في ظل التوجيه الاستراتيجي للرئيسين شي جين بينغ وعبد الفتاح السيسي.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن أمل بلادها في تعزيز الصداقة التقليدية مع مصر، وتوسيع مجالات التعاون متبادل المنفعة، ودفع العلاقات الثنائية نحو تحقيق هدف بناء مجتمع ذي مصير مشترك للعصر الجديد، تمهيدًا لبناء مجتمع صيني عربي مشترك على مستوى أعلى.