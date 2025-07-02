شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يستقبل وزير الموارد المائية والرى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء 2 يوليو، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وذلك فى إطار سلسلة لقاءات للسفراء المنقولين للعمل بالسفارات والبعثات المصرية فى الخارج.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والرى، وذلك فى ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بين الجانبين، ولاسيما فيما يتعلق بقضايا المياه وثيقة الصلة بالأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى موضوعات التعاون مع الشركاء الدوليين فى مجالات التعامل مع ندرة المياه وتعزيز وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه، استعرض السيد وزير الموارد المائية والرى جهود الوزارة فى المجالات ذات الصلة بالموارد المائية واستخداماتها ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخى، وتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بموضوعات الرى وتنمية والحفاظ على الموارد المائية، مستعرضًا سياسة وزارة الموارد المائية والرى فى التعامل مع العجز المائى، والتى ترتكز على التحول الرقمى وتطوير الجيل الثانى من منظومة الرى والإدارة الذكية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشار الوزيران، إلى سعى مصر لتحقيق التنمية فى دول حوض النيل الشقيقة وتشجيع القطاع الخاص الوطنى المصرى للاستثمار فى دول حوض النيل واستثمار وجود عدد من الشركات بالفعل فى تلك الدول للقيام بمشروعات تنموية، بما فيها مشروعات السدود فى دول حوض النيل الجنوبى، طالما كانت متسقة مع قواعد القانون الدولى، والاستفادة من الألية المصرية الجديدة لتمويل المشروعات فى دول حوض النيل.



جانب من الندوة

الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الموارد المائية