شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تحبط محاولة جلب شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

نجحت الداخلية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول.. تقدر قيمتها المالية بحوالى 520 مليون جنيه وذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول") بمحاولة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة وتم ضبطهم، وبحوزتهم (400 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").. وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة بالدولة المستهدفة بحوالى (520 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه (1)



شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه (2)



شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه (3)



شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه (4)



شحنة أقراص مخدرة بنصف مليار جنيه (5)



