شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات فترة انتقالية للوحدات المؤجرة للسكنى.. زيادة القيمة الإيجارية بالمناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية بحد أدنى 1000 جنيه وعشرة أمثال بالمتوسطة والاقتصادية.. والقانون المدنى يسرى على الأماكن المنتهية عقودها ولا يكون لأحد حق فيها.. الحكومة للمستأجرين: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. نتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. تشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة.. ترحيب برلمانى باستجابة الحكومة للمطالب البرلمانية.. وانسحاب نواب المعارضة من القاعة".

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