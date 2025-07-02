شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد رسوم الامتحانات للطلاب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم الامتحانات للطلاب بالعام الدراسى المقبل وفق القرار الوزاري رقم 156 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضـافيـــــة التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم.

ونصت المادة السابعة على أن يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة بمدارس التعليم الأساسي، أو مدارس التعليم الثانوي العام، أو المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث)، أو (نظام السنوات الخمس والدراسات التكميلية، المبالغ التالية:

المرحلة:

شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

- رسوم امتحانات ورسم إضافي: 10 جنيهات

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 148 جنيها

دبلوم المدارس الثانوية (3 سنوات)

رسوم امتحانات ورسم إضافي: 15 جنيها عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى.

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 193 جنيها.

- مقابل خامات الامتحانات العملية: 15 جنيها توريد لحساب المدرسة.

- مقابل استخدام العدد للمتقدمين من الخارج: 20 جنيه تورد للمديرية كاحتياطي للخامات، وإصلاح العدد والأدوات الصغيرة.

دبلوم الفنية المتقدمة (5 سنوات)

- رسوم امتحانات ورسم إضافي: 60 جنيها عند التقدم للمرة الرابعة.

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 248 جنيها.

- مقابل خامات الامتحانات العملية: 15 جنيها توريد لحساب المدرسة.

دبلوم الدراسات التكميلية

- رسوم امتحانات ورسم إضافي: 15 جنيها.

- مقابل خامات ومستلزمات الامتحان لكل مرة من مرات للتقدم: 193 جنيها.

- مقابل خامات الامتحانات العملية: 15 جنيها توريد لحساب المدرسة.

ويسدد الرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بالكامل لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب، وكود الطالب للطلاب غير المصريين.

ويسدد طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما في مستواها رسم الامتحان والرسم الإضافي وخامات ومستلزمات امتحان الشهادات العامة: (عام) - فني - فني متقدم - دراسات تكميلية، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وكود الطالب للطلاب غير المصريين.