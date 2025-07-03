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الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي

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  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 1/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 2/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 3/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 4/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 5/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 6/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 7/8
  • الهلال الأحمر يُطلق قافلة شاملة إلى كفر السنابسة بالمنوفية ودعم أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي 8/8

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القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية والرئيسة الشرفية للهلال الأحمر المصري، يُطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية، لتقديم خدمات الدعم الطبي والنفسي واللوجستي إلى أهالي القرية وأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي، وذلك في إطار دوره كجهاز مساند للدولة في الأزمات.

تتضمن القافلة عيادات متنقلة للكشف الطبي على الأهالي في تخصصات: الباطنة، عظام، جلدية، أطفال، تقديم الأدوية اللازمة مجانًا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء تحاليل، أشعة، تدخل جراحي مستشفى الهلال الأحمر المصري بالمنوفية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتصطحب القافلة فريقي الدعم النفسي و برنامج صحة وسلامة، لتقديم خدمات الدعم النفسي لأهالي القرية واستكمال المتابعة مع أسر الضحايا، هذا إلى جانب إقامة مناطق صديقة للأطفال يُقام بها أنشطة ترفيهية ودعم نفسي للصغار ، كما تشمل القافلة، توزيع مواد غذائية، ادوات حماية شخصيه على الأهالي، وتوفير الاحتياجات اللازمة على المصابات الثلاثة بمستشفى ميت خلف.

وكانت السيدة انتصار السيسي قد وجهت الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا.

 

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قافلة طبية ونفسية للهلال الأحمر إلى قرية ضحايا طريق الموت

 

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الهلال الأحمر يصل كفر السنابسة بدعم شامل لأهالي الضحايا

 

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قافلة دعم شاملة إلى كفر السنابسة

 

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مواساة ودعم ضحايا طريق الإقليمي

 

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كل الدعم لأهالي الضحايا بعد مأساة الطريق الإقليمي

 

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